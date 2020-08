Pierfranco Bruni: occorre un bonus qualificato alle famiglie per i libri scolastici

AgenPress. “In un contesto come quello che si sta vivendo in Puglia e nelle geografie globali, ha dichiarato Pierfranco Bruni, candidato presidente della Regione Puglia per Fiamma Tricolore, si è pensato a creare bonus per i vari “divertissement”, ovvero divertimenti, ma nessuno che abbia pensato a un bonus per i libri scolastici per tutte le famiglie.

“La Regione Puglia, frontiera aperta che non ha saputo dare un respiro ai dirigenti scolastici, alle famiglie, ai ragazzi inciampa, oltre che su tanti aspetti, costantemente sulla cultura.

“Occorre, propone Pierfranco Bruni, un bonus per i libri scolastici per ogni ordine e grado. Si faccia un protocollo di intesa immediata con case editrici e Pubblica Istruzione affinché vengano distribuiti non solo strumenti social ma anche i libri cartacei per tutti gli alunni.

“Se la scuola, incalza Pierfranco Bruni, è obbligatoria, è un controsenso, in questo particolare momento, far pesare sulle famiglie il costo dei libri.

“Si dia un bonus per acquistare i libri, oppure si dia la possibilità alle scuole, conclude Bruni, di offrire il servizio dei testi in modo completamente gratuito”.