Renzi: “Ridicolo riaprire le discoteche e tenere chiusi i luoghi dell’educazione. Servono test e controlli, non banchi a rotelle”

AgenPress. Siamo stati i primi a chiedere di pensare alla scuola e all’università, mentre gli altri ironizzavano. Oggi ribadiamo che quella è la priorità.

È ridicolo riaprire le discoteche e tenere chiusi i luoghi dell’educazione. Servono test e controlli, non banchi a rotelle.

«Dico che è molto più utile lavorare sulla formazione di un insegnante che non spendere milioni di euro per banchi a rotelle, tuttavia non basta questo: c’è un problema di programmazione e progettazione.