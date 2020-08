Salvini. Azzolina è uno dei ministri più incapaci della storia della scuola italiana

AgenPress – “Abbiamo uno dei ministri più incapaci della storia della scuola italiana e spero di riuscire a mandarla a casa il prima possibile. Litiga con gli studenti, coi precari, con gli insegnanti, coi presidi, coi genitori”.

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, durante un comizio in piazza a Vigevano con i candidati consiglieri comunali del Carroccio, riferendosi al ministro dell’istruzione Lucia Azzolina. ”

“Domani è il primo settembre e ancora oggi non si sa a che ora si entra in classe, dove si mangia, in quanti entrano sul pulmino, se si va in palestra, chi misura la febbre… Io non oso immaginare quando arriverà ottobre, quando i bimbi possono avere 37 e mezzo o 38 di febbre, cosa succede nelle scuole e negli asili di tutta Italia?” si è chiesto Salvini.

“Un Governo che non si preoccupa della scuola, della salute e della crescita dei nostri figli è un Governo che merita di andare a casa domani mattina, perché non si può scherzare coi bimbi e con le maestre”.