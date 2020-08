Scuola, Daniela Santanchè (FDI): istituto già chiuso ancor prima di riaprire

AgenPress. “A Verbania una scuola ha già dovuto sospendere l’attività didattica per Covid un primo segnale di quello che potrebbe accadere in tanti altri istituti in tutta Italia.

Una pianificazione intelligente non avrebbe dovuto prevedere test a tappeto su studenti e personale scolastico prima della riapertura. I nostri giovani, gli insegnanti, i bidelli, gli amministrativi sono stati in vacanza come tanti altri italiani e non potrebbero essersi contagiati come già capitato ad altri?

Quanti focolai avremo se non si verificano le condizioni di salute dei giovani che nella maggior parte dei casi sono asintomatici?”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).