Mes: Carfagna, inaccettabile M5S imponga scambio tra Salute e Costituzione

AgenPress. “Il governo continua a privare il Paese di fondi necessari e convenienti, come quelli messi a disposizione dal MES, in attesa che si celebri il referendum sulla riduzione dei parlamentari. È così che il M5S spera di nascondere ai propri elettori l’ennesimo passo indietro? Concederanno il via libera al MES solo dopo aver incassato la vittoria del Sì? Non vorremmo che la salute degli italiani e la Costituzione siano considerati oggetto di scambio politico da una maggioranza ormai ridotta in brandelli”.

Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“I Cinquestelle continuano ad agitare lo spauracchio di condizioni inesistenti imposte dall’Europa, mentre gli unici a tenere sotto ricatto il governo sono proprio loro. E così stiamo perdendo mesi preziosi per modernizzare le strutture sanitarie, implementare l’assistenza sul territorio, adeguare gli edifici scolastici, aiutare le imprese a migliorare la sicurezza dei propri lavoratori e rimborsare quelle che lo hanno già fatto per conto proprio”, prosegue la presidente di ‘Voce libera’.

“Siamo stanchi di ascoltare i tanti ‘vorrei, ma non posso’ di ministri ed esponenti della maggioranza. Se le risorse del MES possono aiutare l’Italia, come riconosciamo anche noi, non c’è referendum o ricatto che tenga: il presidente del Consiglio deve richiederli immediatamente, ha già perso troppo tempo”, conclude Carfagna.