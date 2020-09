Recovery Fund, Zanni (Lega), da Gentiloni zero risposte, rischio fregatura per Italia

AgenPress. “L’audizione del Commissario Gentiloni in Parlamento ieri ha confermato e rafforzato i tantissimi dubbi e le perplessità sulle misure europee di risposta alla crisi post-Coronavirus. Gentiloni non ha risposto ad alcuna delle domande poste dalla Lega: molti aspetti rimangono ambigui, sia sul pricing che sull’effettivo risparmio, nonché sulle condizioni dei prestiti legati al Recovery Fund.

Gli italiani sono in difficoltà da mesi, ancora non si è visto un euro a dispetto degli annunci del Governo, e non c’è alcuna certezza sui tempi. Nessun riscontro nemmeno sul perché uno strumento come Sure sia stato richiesto da tutti gli Stati membri, mentre sul Mes le richieste di accesso siano pervenute soltanto da Cipro. Gentiloni dice di non occuparsi di Mes, ma al tempo stesso lo raccomanda all’Italia: ancora una volta, c’è odore di eurofregatura”.

Così in una nota Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo.