Regionali. Di Maio, nessun collegamento tra voto e governo. In Italia si vota si vota ogni 5 o 6 mesi

AgenPress – “Io sosterrò i nostri candidati presidente ogni fine settimana, abbiamo validissimi candidati. Bisognava coordinarsi un po’ prima, organizzare meglio la nostra partecipazione alle Regionali”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio soffermandosi sul tema Regionali a Radio Anch’io, negando qualsiasi “collegamento” tra il voto e il governo. “Non l’ho mai fatto anche perché in Italia si vota ogni 5 o 6 mesi”.

La riforma del taglio dei parlamentari “è un’opera di modernizzazione del Paese. Se il punto è che il Parlamento è più forte se ha più parlamentari allora i signori del no dovrebbero proporre una legge per istituire duemila parlamentari anziché mille”, ha detto ancora. “La legge elettorale è un altro passaggio, faremo di tutto per rispettare i patti”.