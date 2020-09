Berlusconi positivo al Covid-19 e ora i negazionisti di destra cosa dicono?

AgenPress. Il Covid-19 è una grande bufala? Secondo alcuni si, i cosiddetti negazionisti, i quali sostengono che tale virus è un’ invenzione finalizzata a destabilizzare il mondo, a creare panico sociale e, quindi, confusione sul piano politico ed economico, a livello globale. Coloro che sono morti, secondo il parere dei negazionisti, sono morti perché il loro sistema immunitario, per via della paura creata dai media e dalla comunità scientifica, ha abbassato le difese.

Pertanto, molti si sono ammalati e morti non a causa del coronavirus. Ma è certo che tale virus esiste, altrimenti non mi spiego come mai molte persone, tra cui Berlusconi e Briatore, per citarne alcuni, risultano positivi al Covid-19. Il Covid-19 è, purtroppo, una tragica realtà!

Il 5 settembre, a Roma, si terrà una manifestazione, indetta dai cosiddetti negazionisti, rappresentati da partiti di destra, tra cui spicca Forza Nuova, i quali affermano: “Il Covid è una truffa, liberiamo l’Italia”. Siamo di fronte ad un dilemma, divenuto, come sempre, politico perché la politica è dappertutto e trova sempre il modo per contrapporsi.

Chi porta la mascherina ed è attento alle regole sul distanziamento, perché constata l’esistenza del virus, si dice che sia di sinistra. Chi non porta la mascherina e circola tra la gente liberamente senza curarsi delle regole, perché negazionista, è di destra.

Però, a questo punto, sorge spontanea la domanda: “Se Silvio Berlusconi, il cui partito è nello schieramento di centrodestra, è stato appurato che è positivo al Covid-19, la destra è ancora pronta a negarne l’esistenza e a scendere in piazza il 5 settembre?

Come spiegano costoro, che nelle televisioni RAI e Mediaset si arrabbiano e sbraitano considerando una coercizione indossare la mascherina, il fatto che il personaggio più rappresentativo del mondo politico ed economico del nostro Paese è positivo al Covid-19?

Un bel dilemma, proprio in bel dilemma!

Ci tocca assistere – ahimè – alla solita grottesca guerra tra sinistra e destra, anche di fronte a quello che si può definire il più atroce dramma dell’epoca contemporanea!

Biagio Maimone