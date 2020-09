Taglio parlamentari. Cesa (Udc), voteremo no, è una sforbiciata, non è una riforma

AgenPress – “L’Udc sarà per il no al referendum, non si può fare una riforma spacciata per costituzionale che invece è una semplice sforbiciata ai parlamentari senza avere idea di che fare sulla riforma elettorale”.

Lo ha detto Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc a margine della presentazione della lista Udc – Caldoro Presidente per le elezioni regionali in Campania. Cesa ricorda che la riforma è stata avviata “senza aver riformato i regolamenti parlamentari e con la situazione politica che abbiamo. Sarà complicato farlo, andremo in una estrema confusione. L’appello che faccio è di riflettere seriamente. Il problema del Paese non è il taglio 200 o 300 parlamentari ma come rilanciare l’economia, dare risposte, restituire speranza ai giovani italiani”.