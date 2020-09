Silvio Berlusconi positivo al Covid, ha un inizio di polmonite bilaterare

Agenpress – Dagli esami effettuati a Silvio Berlusconi è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. Sarebbe questa, a quanto si apprende da fonti sanitarie, la diagnosi emersa dalla tac a cui è stato sottoposto il Cavaliere e che ha portato ad un suo ricovero precauzionale.

Il leader di Forza Italia aveva rivelato mercoledì di essere risultato positivo al Coronavirus e come lui i figli Luigi e Barbara. Ieri aveva fatto sapere di non avere più i sintomi. Il leader di Forza Italia è arrivato in ospedale attorno alla mezzanotte camminando autonomamente e pare abbia manifestato inizialmente solo qualche sintomo influenzale. Anche Marta Fascina, la fidanzata di Berlusconi, è risultata positiva.

Nota staff. “Pur comprendendo le legittime ragioni della stampa, si invita ad avere rispetto della privacy del Presidente anche per evitare notizie avventate, imprecise e allarmistiche. Tutte le notizie relative alla salute del Presidente saranno diffuse attraverso comunicazioni ufficiali nel doveroso aggiornamento dovuto ai media dal Prof Zangrillo a partire dalle ore 16. Ogni altra ricostruzione e ogni altro dettaglio letto in queste ore (che ci auguriamo non leggere più) relativo alla clinica e al decorso è da intendersi arbitrario, non confermato”.