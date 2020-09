Silvio Berlusconi, positivo al Covid, ricoverato in ospedale per accertamenti

AgenPress – Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus pochi giorni fa, è stato ricoverato giovedì sera al San Raffaele di Milano, per accertamenti. Il ricovero si è reso necessario a scopo precauzionale, dopo la comparsa di alcuni sintomi del Covid-19. “Il quadro clinico non desta preoccupazioni”, si legge in una nota dello staff del leader di FI.

“Berlusconi ha passato la notte in ospedale – ha detto la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli -. C’è stato bisogno di un ricovero per monitorare l’andamento del Covid-19. Dopo una mattinata iniziata un po’ male, ora sta bene, ha passato la notte bene. C’è stato bisogno di un piccolo ricovero precauzionale per monitorare l’andamento del Covid-19″.

“Il presidente Berlusconi – si legge in una nota dello staff – , dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale. Il quadro clinico non desta preoccupazioni“.