Elezioni Campania. Nappi (Lega). “Attacco a comitato Lega. Noi non ci fermiamo”

AgenPress – “L’ennesimo episodio di intimidazione contro la Lega. Stavolta tocca all’amica Rosa Capuozzo cui va tutta la mia solidarietà. Rosa non si fermerà, non si illudano, come non si fermerà nessuno di noi. Perché abbiamo la ragione dalla nostra parte e perché siamo noi ad essere democratici e aperti al confronto con gli altri. Non lo è chi prova a zittire con violenza e intimidazioni”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, candidato con la Lega in Campania.

“Un motivo in più per invitare tutti l’11 settembre a Napoli ad ascoltare Matteo Salvini in una grande iniziativa popolare, pacifica e democratica. Noi non abbiamo paura. Cambiamo la Campania e riprendiamoci il nostro posto”.