Piombino. Spera, UGL: “Jindal, si discuta di un vero piano industriale”

AgenPress. “Da anni abbiamo assistito al susseguirsi di vari piani industriali, ora Jindal ne presenti uno concreto. L’UGL auspica che l’incontro previsto per il 15 settembre p.v. al MISE, sia l’ultimo di una lunga serie e non serva solo ed esclusivamente per scopi prettamente elettorali”.

Lo ha dichiarato in una nota il Segretario Nazionale dell’UGL Metalmeccanici, Antonio Spera.

“Ci aspettiamo che nella sede dello stabilimento di Piombino (LI) dove è stato fissato l’incontro, partecipi anche il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Ci auguriamo, inoltre, che venga presentato un piano industriale degno e attuativo a tutela del territorio e dei lavoratori. Siamo fortemente critici e vorremmo essere smentiti” ribadisce Spera.

“Come UGL finora abbiamo registrato una totale indifferenza delle Istituzioni, interessate soltanto a rilasciare dichiarazioni e proclami. Non vorremmo ora che quest’ennesimo incontro serva per fare anche una bella campagna elettorale. Intendiamo discutere di un vero piano industriale e di un’integrazione salariale che garantisca un salario degno ai lavoratori in cassa integrazione dal 2015, senza neppure un giorno di lavoro.

Non è più tollerabile alimentare ulteriori preoccupazioni, dubbi ed incertezze. Ai lavoratori di Piombino – conclude Spera – interessa il proprio destino e non promesse dirette a favorire questo o quel partito politico”.