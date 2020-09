Santanchè (FDI). “Con mille difficoltà e tante incertezze, riparte la scuola”

AgenPress – “Oggi tanti ragazzi riprenderanno -finalmente- le lezioni, con non pochi disagi e punti interrogativi (purtroppo). Ci aspettano mesi difficili, e nulla sarà facile, grazie anche ad un Ministro totalmente inadeguato e ad un Governo che non è stato in grado -sin dall’inizio- di gestire la situazione. Nonostante siano stati evidenziate più volte situazioni inaccettabili, nulla è cambiato. Oggi però voglio augurare un grandissimo in bocca al lupo a tutti, genitori, ragazzi, personale scolastico, perché la ripartenza è doverosa, perciò: Buon anno scolastico a tutti.” Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).