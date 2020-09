Scuola. Azzolina. Fare il ministro istruzione è faticoso. Entro il 24 settembre i precari in cattedra”

AgenPress – “Anche io da precaria venivo nominata sempre all’ultimo e per questo entravo sempre tardi nelle mie classi. Abbiamo provato a velocizzare la chiamata dei supplenti con con la digitalizzazione. In Campania c’è stata decisione del presidente della Regione Vincenzo De Luca di iniziare più tardi l’anno scolastico: fa parte delle sue competenze. Per il 24 tutti i docenti precari saranno in classe, le graduatorie sono già pronte. Anche io voglio che i docenti siano in classe dal primo giorno“.

Così la Ministra Lucia Azzolina nel giorno dell’inizio della scuola.

“Fare il ministro dell’istruzione è faticoso – ha poi aggiunto – da quando c’è il Covid non è stato facile ma sono orgogliosa del lavoro che stiamo facendo è un onore per me rappresentare questo ministero. Ho assoluta consapevolezza che l’anno che ci aspetta è straordinario e difficile, non c’è luogo non influenzato dal virus; io ho la certezza di aver lavorato tantissimo con tutta la comunità scolastica con i sindaci e i presidenti delle province per tentare di minimizzare il rischio Covid. A suola ci sono le regole, ci saranno docenti in più, spazi in più. C’è ancora qualche criticità, è evidente, nessuno lo vuole nascondere ma ci sono state tutti gli anni, siamo pronti per garantire un servizio di qualità garantendo a tutti la sicurezza“.