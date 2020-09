L’ opinione di Roberto Napoletano. Scuola, siamo chiusi

AgenPress – Ma con una agibilità igienico sanitaria delle scuole del Sud al 15% contro il 67% del Nord, che cosa vi aspettavate? Lo sapete o no che la certificazione dell’agibilità/abitabilità nelle scuole delle regioni del Mezzogiorno è sempre inchiodata al 15% mentre nelle regioni del Nord supera abbondantemente il 60%?

Vogliamo aprire il capitolo dell’edilizia scolastica per capire quante risorse ha avuto una regione e quante un’altra? Fermiamoci qui perché l’imbarazzo e la vergogna della diseguaglianza costruita a tavolino fanno venire la pelle d’oca.

Ma vi rendete conto a quale abisso civile e sociale conducono i giochetti della Spesa Storica e quel tratto di penna che abolisce i diritti di cittadinanza scolastica sin dalla culla delle bambine e dei bambini del Mezzogiorno? Ma la vogliamo smettere di prenderci in giro raccontando le solite favole e cominciare magari per una volta a dire come stanno realmente le cose?

