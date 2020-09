Migranti. Lampedusa, ancora sbarchi nella notte. 545 persone nell’hotspot

AgenPress – Dopo i due arrivi nella tarda serata di ieri, altre cinque imbarcazioni hanno raggiunto le coste dell’isola, con a bordo un totale di 121 persone, tra cui anche famiglie con bambini e anziani. Due gruppi, con 19 e 34 tunisini, sono riusciti ad arrivare direttamente sulla terraferma, mentre altri 19 migranti sono stati rintracciati dai carabinieri in zona Sbarcatoio. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di finanza hanno poi bloccato tre imbarcazioni con 24, 34 e 10 persone in arrivo dalla Tunisia. In mattinata, un altro barchino, il sesto, con a bordo altri 16 tunisini, di cui 6 minorenni, è giunto a molo Favarolo.

Continuano, intanto, i trasferimenti dall’hotspot di Contrada Imbriacola, dove a seguito degli arrivi della notte erano ospitate 608 persone. Sono 79 i migranti che stanno lasciando l’isola in queste ore a bordo di un traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Ieri mattina, altre 100 persone avevano lasciato l’hotspot, all’interno del quale ora restano 545 ospiti.