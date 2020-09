Bugli, Caparini (Comitato di settore): bene via libera a contratto sanità privata

AgenPress. Con il via ibera di AIOP ed ARIS alla stipula del nuovo contratto per i 100 mila dipendenti della sanità privata, che fa seguito alla pre intesa siglata a giugno, si compie – dichiarano Vittorio Bugli e Davide Carlo Caparini Presidenti del Comitato di settore – l’ultimo passo di un cammino lungo e travagliato che ha visto la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e il Comitato di settore Regioni-Sanità impegnati per chiudere questa vertenza contrattuale aperta ormai da ben 14 anni.

L’intervento delle Regioni e del Ministero della Salute in veste istituzionale è servito per dare al tavolo della trattativa quegli strumenti utili a concretizzare l’impegno profuso dalle parti datoriali e sindacali e ci consegna, oggi, questo risultato, ancor più importante nell’era COVID, dove sono necessari gli sforzi di tutta le componenti della sanità del nostro Paese.

È un segnale importante per tutto il lavoro che ancora ci attende nell’interesse dei lavoratori non solo del comparto Sanità ma di tutti gli altri comparti.