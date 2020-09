Rozzano. Il Comune adotta due gattini che ora vivono felici negli uffici comunali

– Rozzano è il primo comune dell’area metropolitana di Milano ad ospitare due gattini negli uffici comunaliL’amministrazione comunale ha infatti approvato il nuovo regolamento per la tutela degli animali, in cui sancisce le norme igienico-sanitarie per la convivenza con gli amici a quattro zampe negli uffici.

“I due gatti sono una presenza piacevole e portano allegria – commenta il sindaco Gianni Ferretti – naturalmente prima di accoglierli ci siamo assicurati che le persone che lavorano negli spazi del Comune in cui dimorano i due gatti non avessero allergie, fastidi o paure nei confronti degli animali. Prendere in considerazione i bisogni di tutti è fondamentale per mantenere la serenità e per lavorare un ambiente positivo”.