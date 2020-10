Coronavirus. In Russia oltre 9mila casi in 24 ore. La Francia verso restrizioni fino al 31.03.21

AgenPress – La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 9.412 nuovi casi di coronavirus, ovvero il numero più alto dallo scorso 1° giugno. Sempre nell’ultimo giorno, poi, 186 persone sono morte. Per quanto riguarda Mosca, sono stati registrati 2.704 casi, il dato più alto dal 26 maggio scorso. Lo riporta il centro nazionale nella lotta al virus, ripreso dalla Tass.

In Francia l’Assemblea Nazionale ha dato il via libera alla controversa estensione fino alla fine del marzo 2021 delle misure di restrizione contro il coronavirus, che comprendono la chiusura dei ristoranti e la restrizione dei viaggi, a seguito della nuova impennata di contagi nel Paese. I deputati hanno approvato in prima lettura il disegno di legge di proroga con 26 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni, senza i voti di sinistra e di destra. Ora la misura deve passare al vaglio del Senato.

Per “proteggere i francesi”, “abbiamo bisogno di questo testo”, anche se limita le libertà pubbliche, ha affermato il ministro della Salute Olivier Véran. Contrari gli alleati del MoDem, che ritengono la misura di “estrema vigilanza”, “un cavallo di Troia” che attacca le libertà. Parigi e la periferia interna rischiano di entrare in zona di massima allerta da lunedì se si confermerà l’andamento dell’epidemia.