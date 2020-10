Zingaretti (Lazio), uso obbligatorio mascherina anche all’aperto. Non abbassarla per parlare

AgenPress – “Da domani scatterà in tutto il territorio regionale l’obbligo della mascherina all’aperto. Già iniziata la predisposizione di meccanismi di controllo, perché chi violerà questa regola sarà sottoposto alle multe previste dai decreti nazionali. L’obbligo esclude i bambini al di sotto dei sei anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina, durante l’esercizio dell’attività motoria o sportiva, quindi individuale per chi ad esempio fa footing. E’ un potente strumento di prevenzione per fermare la curva, e anche per lanciare il messaggio che dobbiamo seguire delle regole. Per ora non sono previste chiusure anticipate di bar e ristoranti” nel Lazio.

Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio durante una conferenza stampa allo Spallanzani.

“Da domani ci saranno alcune novità importanti nella battaglia contro il Covid. Faccio un appello ai cittadini per tornare a vivere sereni. Da domani ci sarà l’obbligo della mascherina tutto il giorno. I numeri consigliano di mettere in atto questa misura di prevenzione” ha spiegato Zingaretti. “L’uso della mascherina è ultile per evitare inasprimenti di misure che significherebbe un drammatico ritorno al passato”.

“La cosa più stupida che si possa fare è abbassare la mascherina per parlare. La mascherine svolge una fondamentale funzione di protezione quando si incontrano altre persone, anche amici e parenti”.

“E’ il momento di prendere provvedimenti perché prevenire è meglio che curare. C’è il bisogno di un ritorno alla responsabilità individuale come nel momento del lockdown”.

“E’ evidente che non siamo fuori dall’emergenza sanitaria. Non è finita la stagione del Covid. Se il premier Conte dice che occorre prorogare lo stato di emergenza, dice una cosa corretta”.