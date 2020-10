Nobel medicina alla scoperta del virus dell’epatite C

AgenPress – Il Premio Nobel di quest’anno viene assegnato a tre scienziati che hanno dato un contributo decisivo alla lotta contro l’epatite trasmessa dal sangue, un grave problema di salute globale che causa cirrosi e cancro al fegato nelle persone di tutto il mondo.

Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice hanno fatto scoperte seminali che hanno portato all’identificazione di un nuovo virus, il virus dell’epatite C. Prima del loro lavoro, la scoperta dei virus dell’epatite A e B era stata un passo avanti fondamentale, ma la maggior parte dei casi di epatite trasmessa per via ematica era rimasta inspiegabile. La scoperta del virus dell’epatite C ha rivelato la causa dei restanti casi di epatite cronica e ha reso possibili esami del sangue e nuovi farmaci che hanno salvato milioni di vite.

Epatite: una minaccia globale per la salute umana

L’infiammazione del fegato, o epatite, una combinazione delle parole greche per fegato e infiammazione, è principalmente causata da infezioni virali, sebbene anche l’abuso di alcol, le tossine ambientali e le malattie autoimmuni siano cause importanti. Negli anni ’40 divenne chiaro che esistono due tipi principali di epatite infettiva. La prima, chiamata epatite A, viene trasmessa da acqua o cibo inquinati e generalmente ha un impatto limitato a lungo termine sul paziente. Il secondo tipo si trasmette attraverso il sangue e i fluidi corporei e rappresenta una minaccia molto più seria poiché può portare a una condizione cronica, con lo sviluppo di cirrosi e cancro al fegato ( Figura 1). Questa forma di epatite è insidiosa, poiché individui altrimenti sani possono essere infettati silenziosamente per molti anni prima che insorgano gravi complicazioni. L’epatite trasmessa dal sangue è associata a morbilità e mortalità significative e causa più di un milione di decessi all’anno in tutto il mondo, rendendola così una preoccupazione sanitaria globale su una scala paragonabile all’infezione da HIV e alla tubercolosi.