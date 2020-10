Renzi. I 5stelle sono sotto botta, mi guardo spettacolo. Mes, deve essere preso

AgenPress – “I 5 stelle sono sotto botta, non sono più quelli di prima. Se tempo fa mi avessero detto che il M5S litigava con Casaleggio…Io sono spettatore, pago il biglietto e guardo lo spettacolo”. Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi intervistato a L’Aria che tira, su La7.

Riguardo al Mes “cerco di dare una mano, ed evito le polemiche. E’ chiaro che occorre la tecnologia e occorrono gli investimenti. Abbiamo 36 miliardi del Mes, pronti, usiamoli. Io ho chiesto un tavolo per decidere al Pd, al M5S, a Conte. E’ allucinante vedere queste code per i tamponi. Se c’è emergenza quei soldi vanno usati, se non c’è emergenza secondo me vanno usati lo stesso”.

E sulla legge elettorale è d’accordo con lo sbarramento al 5. “Va benissimo, ma introduciamo le preferenze”