Caos Procure, Fabrizio Cicchitto (ReL): Palamara oggi non può pagare per tutti!

AgenPress. “Si faccia subito una commissione d’inchiesta per fare luce sull’uso politico della giustizia degli ultimi decenni. Il sistema delle correnti non è invenzione di Palamara.

Lui era solo un abile conoscitore delle regole di un gioco perverso che metteva a repentaglio la divisione dei poteri prevista dalla nostra Costituzione. Palamara oggi non può pagare per tutti.

Chi ha giudicato Palamara era in corsa per prendere il posto che poi andò’ ad Ermini. Siamo sicuri che il giudizio sia stato sereno ? Comunque nel passato sono avvenute cose molto piu gravi sul terreno dell’intervento di alcuni magistrati sull’equilibrio politico del paese: basti pensare a quello che ha fatto la procura di Milano contro Berlusconi e un’altra Procura contro Mastella con la caduta del governo Prodi: allora non erano in pista ferri Ferri e Lotti, ma alti dirigenti del Pds solo che non c’era il trojan a intercettarli!”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).