Giacomo Portas (Moderati): Fondamentale tenere aperte le scuole

AgenPress. “La Scuola continua ad essere nel caos più totale, la didattica online è stato un bene prezioso durante tutto il lockdown, ma non può diventare una regola, perché i ragazzi hanno bisogno di andare fisicamente in classe.

Servono investimenti seri per mettere in sicurezze famiglie e personale didattico per garantire le lezioni. Non si può pensare ad un ulteriore chiusura degli istituti, ciò non gioverebbe.”

Lo dichiara l’On Giacomon Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).