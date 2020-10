Usa 2020. Biden avanti nei sondaggi accusa Trump di “sacrificare” gli anziani

AgenPress – Joe Biden è in vantaggio di 17 punti su Donald Trump. Secondo un sondaggio Opinium-Guardian Us, il candidato democratico ha il 57% dei consensi. Trump ha il 40%.

E proprio Biden ha accusato Trump di considerare gli anziani “sacrificabili. Non siete praticamente nessuno, siete sacrificabili, è così che vede gli anziani”.

Lo ha detto in un centro per anziani a Pemproke Pines. La battaglia per le presidenziali americane è proseguita in Florida, uno degli stati chiave.

Nel 2016 Trump aveva vinto di poco in Florida, proprio grazie al voto degli elettori senior. Ma gli ultimi sondaggi suggeriscono un allontanamento degli over 65 dal presidente in carica. Biden ha tenuto un comizio tenendo la mascherina nel sud dello stato, tra le misure di allontanamento sociale. In netto contrasto con l’evento di Trump, il giorno prima, a cui avevano partecipato migliaia di persone, molte delle quali senza mascherina.