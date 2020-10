Mur: domani evento web sul progetto europeo 100 Climate-Neutral Cities By 2030

AgenPress. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), in collaborazione con i rappresentanti della varie articolazioni della mission Climate-Neutral and Smart Cities e con l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), organizza la web conference 100 Climate Neutral Cities by 2030 by and for the citizens, in programma domani a partire dalle ore 9.30.

Due gli obiettivi principali dell’evento: diffondere, in linea con quanto auspicato dalla Commissione Europea, lo scopo della mission EU 100 Climate-neutral cities by 2030 – by and for the citizens e delle opportunità che essa offre per le città italiane; avviare un percorso utile a raccogliere elementi relativi ai piani e alle prospettive delle città Italiane in vista delle candidature per la selezione delle 100 città europee per il Climate City Contract.

Ad aprire la serie di interventi saranno il Ministro dell’Università e della Ricerca, prof. Gaetano Manfredi, ed il Presidente della Conferenza Stato–Regioni, Stefano Bonaccini. A seguire, tra gli altri: Ferruccio Resta, Presidente della Crui; Francesco De Santis, Vice presidente Ricerca e Sviluppo di Confindustria; Stefano Laporta, Presidente della Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca. A loro il compito di illustrare il ruolo ed il potenziale contributo che potranno apportare alla mission le istituzioni che rappresentano.

Previsto un panel con esperti di alcune delle maggiori istituzioni che operano nel settore, durante il quale potranno intervenire anche quei cittadini che lo avranno richiesto. Nella sessione finale, invece, verranno raccolti elementi utili a redigere i piani in vista delle candidature per la selezione delle 100 città europee per il Climate City Contract.