Ponte Stretto, Fapi: “Il Governo chiarisca definitivamente su realizzazione”

AgenPress. “La ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, lasci perdere i ragionamenti fumosi, e si esprima chiaramente: è intenzione del Governo realizzare il Ponte sullo stretto di Messina?”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Attendiamo una risposta chiara e definitiva da parte dell’Esecutivo Conte, – dice il leader della Fapi – affinchè si possa comprendere se ci sono concrete possibilità di apertura dei cantieri che dovrebbero mettere mano alla costruzione di questa grande opera che consentirà finalmente di collegare l’intero Stivale, che è funzionale anche ad una ripresa economia”.

“In questi mesi – conclude Sciotto – abbiamo assistito a troppi annunci e pochi fatti, tuttavia ci auguriamo che non si perda anche l’opportunità del recovery fund e si perseveri in altri 20 anni di discussioni inutili. Per imprese e cittadini, invece, esiste l’esigenza di un collegamento stabile tra la Calabria e la Sicilia”.