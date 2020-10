Speranza: “Quello del trasporto pubblico urbano è un tema vero”

AgenPress. “Quello del trasporto pubblico urbano è un tema vero – evidenzia il ministro della Salute Roberto Speranza.

Noi verificheremo le situazioni e le condizioni, al momento la mia opinione è che dobbiamo provare a lavorare soprattutto su due ambiti: favorire la possibilità di un rafforzamento dello smart working, che può essere ulteriormente implementata e utilizzata in questa fase; e provare ad incentivare e rafforzare ancora di più le differenziazioni di accesso e ingresso negli uffici pubblici e nelle scuole”.

“Partirei da queste due strade – sostiene Speranza – provando a non entrare immediatamente nelle questioni che riguardano la scuola, che è considerata dal governo una priorità assoluta. Tutto ciò che si può mettere in campo per affrontare il tema legittimo dei trasporti va fatto partendo da altro rispetto alla scuola. Poi chiaramente l’evoluzione epidemiologica chiederà valutazioni in corso settimana dopo settimana”.

“C’è un confronto in corso tra governo e Regioni”, non uno scontro ma “siamo abituati ormai all’esasperazione dei titoli”, precisa il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa.

“E’ evidente – rileva Zampa – che esiste un problema trasporti, evidente già dall’inizio, e che probabilmente è stato superato con l’idea che i numeri permettessero un’apertura fino a quel punto. Personalmente la soluzione della capienza all’80% non l’avevo mai trovata convincente”.

“E’ evidente – aggiunge Zampa – che siamo tutti sotto stress, il governo centrale e le Regioni… quindi da tutti è richiesto uno sforzo in più, nella fatica di riprogrammare i trasporti, magari immaginando orari diversi. E’ opportuno tornare a discutere su come gestire i trasporti pubblici”.