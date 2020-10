Verona. Neonato trovato all’angolo di una strada. Ricoverato in ospedale sta bene

AgenPress – Un neonato è stato trovato poco dopo la mezzanotte abbandonato all’angolo di una strada a Verona. E’ successo nel quartiere di Golosine. Il piccolo, di circa un mese, come hanno riferito gli operatori sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale della Donna e del Bambino e sta bene.

E’ stato un cittadino pakistano, che stava andando al lavoro in bici, a notare il bimbo abbandonato per strada, avvolto in una coperta di lana, che piangeva.

Ha subito chiamato il 113 e gli agenti delle Volanti hanno prestato i primo soccorsi al piccolo l’hanno messo al sicuro in auto. Si sta cercando di risalire all’identità del piccolo e dei genitori.