Ambulanze in fila per ore davanti agli ospedali

AgenPress. Scandaloso quanto sta avvenendo in Italia, con le ambulanze costrette ad attendere ore in fila davanti agli ospedali prima che i pazienti vengano presi in carico.

Lo afferma il Codacons, commentando quando denunciato oggi dal presidente della Sis 118 Mario Balzanelli.

“Siamo di fronte ad una impreparazione totale da parte dello Stato ed è evidente che il Governo non sa gestire la situazione e non ha elaborato un piano per evitare il caos negli ospedali – spiega il presidente Carlo Rienzi – .

Chiediamo ai Prefetti di tutta Italia di intervenire nei casi di maggiore criticità, perché le lunghe attese delle ambulanze con pazienti a bordo che necessitano di cure potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini e portare al collasso dei pronto soccorso e degli ospedali”.