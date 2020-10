Casamonica. Raggi, lo Stato c’è. Continua la nostra battaglia per la legalità

AgenPress – “Continua la nostra battaglia per riportare la legalità. Dopo le villette del Quadraro, stiamo abbattendo altri immobili abusivi del clan Casamonica a Roma. Grazie a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. Istituzioni unite vincono #ATestaAlta”. Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Credo che sia un bel segnale. Bisogna far capire all’illegalità che è quello il lato sbagliato. Facciamo capire che lo Stato c’è, che non arretra. Si va avanti senza paura”, ha detto recandosi sul luogo in cui dall’alba sono in corso le operazioni di sgombero e abbattimento di villette abusive dei Casamonica.

“E’ un’operazione concertata, di quelle che si possono portare a termine solo con una collaborazione istituzionale a 360 gradi – ha aggiunto la sindaca -. L’azione sul ripristino della legalità sta andando avanti. L’amministrazione c’è e va avanti compatta perché sono segnali importanti. Per troppi anni a Roma si è tollerato tanto di tutti questi abusi. Noi stiamo lavorando anche in altri municipi e adesso piano piano si arriverà da tutte la parti”.