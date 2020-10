AgenPress. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono 19.143 i nuovi contagi da Coronavirus, rispetto a ieri sono saliti a +3064. Sono stati effettuati 182mila tamponi.

Diminuiscono le vittime, 91 rispetto alle 136 di giovedì. 4.916 i nuovi casi in Lombardia, 2.280 in Campania e 2.032 in Piemonte. 484.869 il totale dei contagi in Italia.

E’ quanto diramato dal bollettino odierno del Ministero della Salute.