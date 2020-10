Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Conte difficoltà ristoratori, dimentica trasporti”

AgenPress. “Il nuovo dpcm Conte ancora una volta penalizza pesantemente in modo speciale baristi e ristoratori ai quali va tutta la solidarietà. Un settore già in ginocchio, che appena cominciava a riprendersi torna a vivere un incubo.

Il Governo eroghi senza indugio denaro a fondo perduto a baristi e ristoratori, alla pari dei titolari di palestre e cinema, senza dimenticare il mondo dello spettacolo. L’ esecutivo ignora, che il Paese vive sul cratere di una profonda crisi sociale come gli episodi di Napoli e Roma, pur deprecabili nello svolgimento, hanno dimostrato.

Intanto nel dpcm non si legge alcun riferimento esplicito al nodo più importante: i trasporti. In tutto questo, se la maggioranza si rivela leggermente confusa, l’ opposizione non esercita come dovrebbe il suo ruolo di cane da guardia”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.