Usa. Amy Barrett ha giurato, è giudice Corte suprema. Trump, giorno storico per l’America

AgenPress – La giudice Amy Coney Barrett, 48 anni e madre di sette figli, di cui due adottati, ha giurato nel corso di una cerimonia alla Casa Bianca. Ora è a tutti gli effetti una componente della Corte suprema Usa. “E’ un privilegio essere stata chiamata a servire il mio Paese”, le sue prime parole dopo il giuramento.

“Ricoprirò il mio incarico in maniera indipendente dalla politica e dalle mie preferenze”.

Sostituirà il posto lasciato da Ruth Bader Ginsburg. A una settimana dal voto una vittoria per il presidente, che regala all’Alta Corte una schiacciante maggioranza conservatrice: sei toghe su nove.

Il via libera alla nomina è passato con 52 voti contro 48. La giudice cattolica conservatrice, 48 anni, ha ricevuto il voto di tutti i senatori repubblicani tranne quello della senatrice Susan Collins. Tutti i senatori democratici hanno votato contro.

“Avete rubato il posto lasciato vacante da Ruth Bader Ginsburg”, l’atto di accusa del leader dei democratici in Senato Chuck Schumer. “I democratici volevano mettere un giudice attivista”, la replica del leader della maggioranza repubblicana, il senatore Mitch Mc Connell. “Questo è un giorno storico per l’America”, ha detto Donald Trump. “Saluto la prima mamma di bambini in età scolastica a diventare giudice della Corte suprema”.