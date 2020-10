Killeri Nizza. Sindaco Lampedusa, rivedere la gestione dei flussi migratori

AgenPress – “L’attentato di Nizza è un attentato all’Europa. Le notizie di stampa sul percorso fatto dall’attentatore prima di arrivare in Francia confermano che l’intero meccanismo di gestione dei flussi migratori ha bisogno di regole condivise a livello comunitario, ed evidentemente di controlli più approfonditi. L’attentatore sarebbe passato dal Centro di accoglienza di Lampedusa, ed è bene ribadire che l’Amministrazione comunale dell’isola non ha nessun ruolo nella gestione del Centro”.

Lo dice il sindaco di Lampedusa Totò Martello. “Lampedusa non può essere accusata di nulla, sarebbe un grave e pericoloso errore raccontare questa vicenda con semplificazioni che rischiano di spazzare via l’impegno e i sacrifici della nostra comunità sul fronte umanitario”.

“Le autorità competenti stanno verificando i passaggi, in ogni caso si tratta di una vicenda che deve portare le Istituzioni italiane e Comunitarie a riflettere profondamente su quello che è accaduto, e sulla necessità di affrontare in un modo diverso la gestione dei flussi migratori. L’ho ripetuto più volte, e continuo a dirlo: non si può scaricare sui territori di frontiera tutto il peso dell’accoglienza”, ha proseguito il sindaco Martello.

“Allo stesso tempo – ha detto ancora – è sbagliato dare fiato a generalizzazioni sui ‘migranti’ o sull’ ‘Islam’: chi ha compiuto le atrocità a Nizza è un terrorista probabilmente ispirato ad un ‘islamismo fascista’ che è espressione di un estremismo che non può e non deve essere associato all’intera comunità islamica”.