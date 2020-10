Usa 2020. Hanno già votato 9 mln di texani, superando il record del 2016

AgenPress – In Texas è stato già superato il numero di voti totali del 2016 quando mancano quattro giorni al voto. I democratici sognano di strappare il Texas ai repubblicani che, nello stato del sud, vedono una delle sue roccaforti.

I texani che hanno già votato sono oltre 9 milioni, superando così il record del 2016 quando votarono 8,96 milioni di persone. E’ dal 1976 che in Texas non vince un candidato democratico: l’ultimo a conquistare lo Stato fu Jimmy Carter. Nelle prossime ore Kamala Harris, la candidata alla vice presidenza di Joe Biden, volerà in Texas per alcuni comizi.