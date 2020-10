Covid. Conte verso una stretta nelle zone a rischio. Nuovo dpcm forse lunedì

AgenPress – Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione tra il Presidente Conte e i capidelegazione. La riunione era iniziata quest’oggi alle 13, allargata anche al professor Brusaferro (Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità), al professor Locatelli (Presidente del Consiglio Superiore di Sanità), al dottor Miozzo (coordinatore del Cts) e al Commissario Arcuri. Durante l’incontro c’è stata un ampio confronto nel corso del quale gli esperti hanno fornito l’interpretazione ragionata della curva epidemiologica alla luce del rapporto dell’ISS presentato ieri. Sono stati analizzati dettagliatamente lo scenario attuale, i trend della curva, e le varie situazioni di criticità”.

Conte vorrebbe anticipare a lunedì l’intervento al Parlamento sulle nuove misure contro la pandemia, per poi convocare in serata una riunione per discutere e definire un nuovo dpcm.

Una stretta a livello locale nelle zone del territorio nazionale dove l’indice Rt è più alto: è questa l’ipotesi a cui sta lavorando il governo in queste ore prima di decidere se arrivare a misure restrittive di portata nazionale. Del tema, a quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, si sarebbe parlato nella riunione pomeridiana a palazzo Chigi tra Giuseppe Conte, i capi delegazione ed il Cts.