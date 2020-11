Roma. Verdini entra nel Carcere di Rebibbia. Avvocato Stato, trascritti immobili per 2,5 mln

AgenPress – Denis Verdini si è costituito nel carcere di Rebibbia a Roma. E’ quanto si apprende da fonti della difesa. Oggi la Cassazione ha confermato la condanna nei suoi confronti a sei anni e mezzo di reclusione nell’ambito del processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino. Verdini era difeso dall’avvocato Franco Coppi.

Estinta per prescrizione la parte della condanna pari a quattro mesi per la truffa sui fondi dell’editoria. Era stato condannato a 6 anni e dieci mesi di reclusione dalla Corte di Appello di Firenze il tre luglio del 2018. In primo grado gli erano stati inflitti nove anni, poi ridotti per alcune prescrizioni legate ai reati di truffa sui fondi pubblici dell’editoria.

“E’ un successo la sentenza della Cassazione che ha condannato Denis Verdini perchè siamo riusciti a mantenere le condanne civilistiche, con una provvisionale di due milioni e mezzo di euro e sequestri già in atto su immobili di pari valore, nella maggior parte dei casi riferibili a Verdini, e anche a Massimo Parisi, immobili per i quali sono già state fatte le trascrizioni in favore dello Stato”, ha commentato l’Avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana che nel processo in Cassazione per il crac del Credito cooperativo fiorentino, e altri reati compresa la truffa sui fondi dell’editoria, ha rappresentato il Dipartimento per l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pisana parla di successo in quanto, pur essendosi prescritti tutti i reati di truffa sui fondi per l’editoria, una trentina di milioni di euro, si sono però salvate parte delle condanne civilistiche al risarcimento.