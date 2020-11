Usa 2020. Don Trump Jr. pubblica il mondo “tutto rosso”. Anche Antartide vota Trump

AgenPress – Don Trump Jr. su Twitter in occasione dell’Election Day anche l’Antartide vota per suo padre, Donald Trump. Don Jr. ha usato il suo account ufficiale per dipingere un mondo “tutto rosso” (il colore del Gop) con solo alcune macchie blu tra cui Messico, India, Cina e Cuba. Il figlio di Trump ha dato ai repubblicani tutta l’Africa con l’eccezione della Liberia. Blu anche lo stato di New York e la California, mentre la Croazia è inspiegabilmente in bianco (la matrigna Melania viene dalla vicina Slovenia). Utenti di Twitter hanno notato altre incongruenze: manca il Sud Sudan, mentre l’India si è offesa perché la mappa attribuisce al Pakistan il Kashmir conteso da decenni. In compenso la mappa da’ all’India anche lo Sri Lanka. In rosso anche il Mar Nero come se fosse una vera nazione.

“OK, ecco finalmente la mia mappa elettorale”, ha twittato Don Junior con l’hashtag #VOTE. In realtà, hanno scoperto utenti della rete, la stessa mappa era emersa tempo fa su 4 Chan, un angolo radicalizzato di internet dove si ritrovano di frequente i sostenitori di estrema destra del presidente.