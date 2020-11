AgenPress. Nelle ultime 24 ore, in Italia, continua a salire la curva dei contagi con 39.811 nuovi casi (ieri 37.809) a fronte di 231.673 tamponi effettuati, rispetto a 234.505 di venerdì.

Purtroppo ancora alto il numero delle vittime 425 (ieri 446). Crescono anche i ricoveri in terapia intensiva, + 119 in 24 ore, 2.634 in tutto.

Le Regioni più colpite sono Lombardia con 11.489 nuovi casi, Piemonte con 4.437 e Campania con 4.309.

Dati del ministero della Salute.