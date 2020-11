Usa 2020. Joe Biden e Kamala Harris aggiornano il proprio profilo

AgenPress – Joe Biden e Kamala Harris aggiornano il loro profilo Twitter, con presidente eletto e vice presidente eletto.

Kamala Harris in tenuta da jogging che parla al cellulare con Joe Biden e dice: “Ce l’abbiamo fatta! Sarai il nuovo presidente degli Stati Uniti”. E’ il video di qualche secondo che la vice presidente eletta ha postato sul suo account Twitter per celebrare la vittoria.

Ex procuratrice di San Francisco prima e della California poi – prima donna anche in questo caso a ricoprire tali incarichi -, Kamala Harris ha conquistato un seggio in Senato nel 2016, anno della vittoria di Donald Trump. E al presidente ha subito dichiarato guerra, non ritenendolo il ritratto né l’aspirazione della sua America e di quella di milioni di donne e minoranze. Il Senato l’ha proiettata sul palcoscenico della politica nazionale con gli ‘interrogatori’ all’ex ministro della giustizia Jeff Session e quelli a Brett Kavanaugh, nominato alla Corte Suprema da Trump.