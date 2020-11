Covid. Emilia Romagna. Piccinini (M5s) chiede chiusura dei due allevamenti di visoni

AgenPress – La Regione CHIUDA IMMEDIATAMENTE i due allevamenti di visoni ancora presenti in Emilia-Romagna nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Una chiusura che avrebbe dovuto avvenire già tempo fa, viste le pratiche da medioevo che vengono praticate al loro interno, ma che è ancora più necessaria oggi visti i rischi legati alla mutazione del Covid-19 in queste strutture.

È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, che domani mattina presenterà un question time in assemblea legislativa sui casi di contagio da Covid-19 che sta interessando in mezza Europa gli allevamenti di visoni.

“Tra i Paesi che hanno segnalato casi di contagio c’è anche l’Italia, dove attualmente vengono allevati circa 60 mila esemplari. In Emilia-Romagna, dopo la chiusura del centro di Carpi, sarebbero ancora due gli allevamenti attivi nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Da tempo il MoVimento 5 Stelle Emilia-Romagna

chiede la chiusura di questi centri viste le oggettive condizioni di sofferenza e di privazione della libertà a cui sono sottoposti questi animali per una finalità, la produzione di pellicce, che nel 2020 può essere fatta attraverso soluzioni che non comportino l’uccisione di animali.