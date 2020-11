Turismo, Fapi: “Imprese segnalano perdite del 90% del fatturato rispetto al 2019”

AgenPress. “Il settore del turismo in Italia rischia di scomparire. Hotel, agriturismi, tour operator, b&b, case vacanze ed indotto collegato a questo tipo di attività sono sul lastrico. I pochi segnali incoraggianti registrati in estate non basteranno a coprire le spese di gestione e gli adeguamenti anticovid apportati alle strutture. E’ necessario che i ristori stanziati con i vari decreti legge arrivino al più presto sui conti corrente delle imprese turistiche, diversamente tante chiuderanno entro l’anno”.

“Le aziende turistiche, associate alla nostra federazione, – aggiunge Sciotto – ci segnalano il 90% delle perdite di fatturato rispetto al 2019, si tratta di numeri disarmanti che non fanno intravedere la luce in fondo al tunnel. Pesa l’assenza dei visitatori stranieri che tenevano in vita tante attività alberghiere e ricettive anche nei mesi invernali”.

“Tra i tour operator e le agenzie di viaggio – conclude il leader della Fapi – c’è grande preoccupazione, anche perché non sono in grado di pianificare la prossima stagione turistica”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.