AgenPress. Il ricorso del Napoli, sulla vicenda della partita con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre, è stato respinto dalla Corte Sportiva D’Appello della Federcalcio che ha confermato la sconfitta per 0-3 ed ha inflitto anche un punto di penalizzazione al Club Partenopeo.

Per la Corte Sportiva D’Appello il comportamento del Napoli: “risulta teso a precostituirsi per così dire ‘un alibi’ per non giocare“.