AgenPress. In Italia, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 37.255 nuovi contagi da coronavirus a fronte di 227.695 tamponi processati. In totale le persone positive al Coronavirus sono 688.435. Mentre oggi sono 544 le vittime, 44.683 in tutto.

Cresce a 16,3% il tasso di positività, ieri era al 16%.

Le Regioni più colpite dai contagi sono la Lombardia con 8.129 nuovi casi, il Piemonte con 4.471 e il Veneto 3.578.