Cassa Dottori Commercialisti. Con Emapi polizza gratuita a tutela delle famiglie e degli iscritti

AgenPress – Cassa Dottori Commercialisti ha attivato una nuova forma assistenziale per offrire gratuitamente ai propri iscritti la polizza TCM (Temporanea Caso Morte) sottoscritta da Emapi, l’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani con il partner assicurativo Cattolica Assicurazioni che prevede l’erogazione di un capitale a favore degli eredi in caso di decesso del professionista.

Grazie a quest’accordo i tirocinanti pre – iscritti, gli iscritti e i titolari di una pensione erogata dalla Cassa che alla data del 1° ottobre 2020 non abbiano compiuto 75 anni potranno usufruire di una copertura che prevede in caso di decesso l’erogazione di 11.500 euro a favore degli eredi cui si aggiunge un importo ulteriore correlato all’età dell’iscritto.

Il totale della somma garantita in caso di decesso può andare da un minimo di 13.750 euro nel caso di un iscritto ultrasettantenne fino a 91.750 euro nel caso il professionista deceduto abbia meno di quarant’anni. Ad esempio, nel caso il dottore commercialista abbia tra i 40 e i 50 anni di età, il capitale riconosciuto a è pari a 48.250 euro.

Entro il 30 novembre è, inoltre, possibile sottoscrivere la “Copertura aggiuntiva individuale” integrando a titolo volontario la somma già garantita dalla Cassa.

“L’iniziativa rappresenta un ulteriore intervento di welfare– spiega Walter Anedda, presidente della Cassa Dottori Commercialisti – per andare incontro alle esigenze non solo degli iscritti, ma, nel caso specifico anche delle loro famiglie che potranno d’ora in poi contare su un ulteriore supporto, oltre a quello che la Cassa già garantisce nel caso di perdita del loro caro. La polizza Emapi diventa così un ulteriore strumento di quel modo nuovo di concepire il welfare finalizzato a dare la possibilità ai nostri iscritti di usufruire gratuitamente di servizi aggiuntivi a fronte di un costo ben inferiore rispetto a quello che sosterrebbe il singolo professionista”.