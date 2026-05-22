Grottaglie ricorda San Francesco a 800 anni dalla morte

“Francesco, fratello universale” con Marilena Cavallo, Pierfranco Bruni e Padre Francesco Nigro
AgenPress. In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, la Parrocchia Madonna delle Grazie di Grottaglie organizza la serata comunitaria “Francesco, fratello universale”, in programma domenica 24 maggio 2026 alle ore 19:30.
L’evento, curato dal gruppo teatrale “Le Grazie”, si propone come un momento di riflessione, arte e spiritualità per rileggere l’attualità del messaggio francescano in un tempo segnato da fratture, individualismo e crisi del senso.
A dialogare sul tema saranno tre voci diverse ma complementari:
– Marilena Cavallo, docente, che offrirà una lettura letteraria e culturale del contesto medievale in cui maturò la scelta di Francesco;
– Pierfranco Bruni, scrittore e saggista, che approfondirà la figura di Francesco come “uomo di frontiera”, tra mistica, poesia e profezia civile, autore d8 “Edificare la Gioa. San Francesco d’Assisi”;
– Padre Francesco Nigro OFM, che riporterà il carisma francescano alla sua dimensione evangelica e comunitaria.
La serata, aperta a tutta la cittadinanza, unisce intervento, testimonianza e narrazione teatrale. L’immagine guida dell’incontro – San Francesco in preghiera dinanzi alla Madonna con Bambino – richiama il cuore del messaggio francescano: la fraternità universale che abbraccia l’uomo, il creato e Dio.
«A ottocento anni di distanza, Francesco continua a interrogarci – spiegano gli organizzatori –. Non come reliquia del passato, ma come domanda viva sul nostro modo di abitare il mondo. La sua scelta di povertà, umiltà e gioia resta una proposta radicale contro la logica del possesso e dell’esclusione».
L’appuntamento si inserisce nel calendario diocesano per le celebrazioni dell’800° anniversario del Transitus di San Francesco, avvenuto il 3 ottobre 1226.