Cina. Aumentano i treni merci verso l’Europa con ricambi auto, cereali, elettronica, abbigliamento

AgenPress – Secondo la China Railway Guangzhou Group i treni merci diretti verso l’Europa in entrata e in uscita da Manzhouli, il più grande scalo terrestre cinese, è stato superiore a 3.000 quest’anno, un livello record nonostante l’impatto di COVID-19. Lo hanno dichiarato oggi le autorità ferroviarie.

Attualmente, 52 linee per il trasporto ferroviario merci Cina-Europa attraversano Manzhouli diretti verso 13 Paesi europei tra cui Paesi Bassi, Germania e Polonia.

“In media, abbiamo gestito oltre 100 container in più al giorno rispetto all’anno scorso”, ha detto Cui Tianliang, vice direttore dell’officina per il trasporto merci della stazione di Manzhouli.

Fra il 1° gennaio e il 17 novembre sono stati 3.073 i treni che hanno attraversato la stazione di Manzhouli, una tappa importante a livello internazionale per il trasporto merci nella Regione Autonoma della Mongolia Interna in Cina settentrionale, registrando un aumento annuale del 30,3 percento. L’interporto ha gestito 1.493 treni in entrata, con un aumento del 49,1 percento rispetto all’anno precedente, gestendo merci importate come legname, ricambi auto, cereali e attrezzature meccaniche. Anche il numero di treni in uscita che hanno caricato merci come elettronica e abbigliamento è aumentato del 16,4 percento, arrivando a 1.580.