Lusso. La Cina unico paese al mondo in crescita, + 45%. Calo peggiore in Europa

AgenPress – Nell’industria del lusso la Cina rimane l’unico mercato in crescita quest’anno (+45% rispetto al 2019), grazie al forte aumento dei consumi locali. Al contrario, l’Europa registra il calo peggiore (-36% rispetto al 2019), dovuto alla maggiore esposizione al turismo globale, mentre in America la contrazione è del 27%, in ripresa nella seconda parte dell’anno.

E’ quanto emerge dall’Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor 2020, secondo cui, “i consumatori europei e americani hanno dimostrato una forte resilienza durante l’anno, nonostante i lunghi periodi di chiusura dei negozi”.

Le previsioni degli analisti per il 2021 confermano la solidità dei cinesi come primi consumatori mondiali del lusso.

“I loro acquisti, calati solo moderatamente nel 2020 nonostante la loro storica predisposizione al Travel Shopping, sono previsti crescere del 20% nel 2021, quando si prevede almeno un parziale ritorno agli spostamenti al di fuori del Paese”.

Secondo il Consensus di Altagamma si prevede una moderata ripresa dei consumi da parte di europei (+11%) e nord americani (+12%), che fa seguito ad un deciso calo nell’anno in corso (tra il -20% e il -30%).